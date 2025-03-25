"تهجيرٌ قسري وعمليات هدمٍ متواصلة".. عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ 58

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ58 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ45، وسط تصعيد عسكري متواصل، وتعزيزات مكثفة، وعمليات تهجير قسري بحق السكان.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من الآليات إلى مدينة طولكرم ومخيميها، ونشرت فرق المشاة في حارات المخيمين ومحيطهما، وداخل المنازل التي تستولي عليها، وسط حصار مشدد تفرضه عليهما.

وفي تطور لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مدرعتين عسكريتين من نوع "إيتان" فجر اليوم، بلدة عتيل شمال طولكرم، حيث جابتا شوارعها قبل أن تتجها نحو مدينة طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، وصولا إلى شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس، بعدها تحركتا نحو بلدتي عنبتا وكفر اللبد، حيث قامتا بجولات استفزازية في الشوارع والأحياء، وأعاقتا حركة المركبات، قبل أن تنسحبا باتجاه قرية شوفة.

وفي إطار العدوان المتواصل، أجبرت قوات الاحتلال سكان عمارة الغصون في منطقة دائرة السير بالحي الشمالي، المحاذية لشارع نابلس، على إخلاء منازلهم تحت التهديد، في الوقت الذي تواصل الاستيلاء على ما يقارب 10 عمارات سكنية في المنطقة، تضم عشرات الشقق السكنية، التي أُجبر سكانها على إخلائها قسرا، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، إلى جانب تحويل المكان إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وكثفت قوات الاحتلال وجودها العسكري في شارع نابلس الذي أغلقت أجزاءً منه بالسواتر الترابية، وسط إجراءات تحد من حركة المركبات، من خلال إيقافها وتفتيشها واحتجاز ركابها لوقت طويل بعد التدقيق في هوياتهم.

وفي سياق سياسة التهجير القسري، واصلت قوات الاحتلال إجبار سكان حارة الربايعة في مخيم طولكرم على إخلاء منازلهم بالتهديد، ضمن موجة النزوح المتصاعدة التي تشهدها الأحياء الواقعة على أطراف المخيم، في ظل عمليات عسكرية مستمرة تضيّق الخناق على الأهالي، وتحديدا حارات الحدايدة والمطار والربايعة وقاقون ومربعة حنون،

كما نشرت آلياتها في محيط مخيم نور شمس وفي حارة المنشية، وسط حصار مطبق يعيشه المخيم مترافق مع استيلاء قوات الاحتلال على عشرات المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها.

وأسفر التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها، عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة.

كما ألحق العدوان دمارا شاملا طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والإحراق والتخريب والنهب والاستيلاء، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

المصدر / وكالات