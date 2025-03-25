لاعب جديد يلتحق بقافلة شهداء الحركة الرياضيَّة في غزَّة

غزة/مؤمن أحمد

التحق محمد انشاصي اللاعب السابق في صفوف نادي خدمات خانيونس، بقافلة شهداء الحركة الرياضية، عقب استهداف خيمته أمس بمدينة حمد السكنية.

والشهيد انشاصي برز لاعبًا في صفوف فريق نادي خدمات خانيونس، وقاده للصعود لدوري الدرجة الممتازة، قبل أن يعتزل اللعبة، ويتجه لعالم التدريب، ليعمل مدربًا لفريق نادي الأمل الرياضي.

وعمل انشاصي مدرسًا للتربية الرياضية بمدرسة أحمد نمر الثانوية، وحصل على عدة ألقاب على مستوى مدارس مدينة خانيونس، علمًا أنه حاصل على دورة تدريب "c" معتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعبر عدد كبير من زملائه في الملاعب عن حزنهم الشديد لرحيل زميلهم، بينما نعى نادي خدمات خانيونس لاعبه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وقتل الاحتلال المئات من الرياضيين الفلسطيين، بسبب عدم وجود رادع من قبل المؤسسات الدولية، خاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حتى دون استنكار أو إدانة لأعماله رغم توثيقها.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استشهاد أكثر من 700 رياضي منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلين ضمن كشوفاته الرسمية، مطالبا في ذات الوقت الاتحاد الدولي للعبة " الفيفا " بوضع حد لممارسات الاحتلال الهمجية.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.

المصدر / فلسطين أون لاين