قال زعيم جبهة المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد "اليوم يبدأ رسميًا في الكنيست أكبر عملية سطو في تاريخ الدولة"،

وأضاف لابيد في تصريح له: "ما يُطرح على الطاولة ليس ميزانية، بل سرقة. مليارات على مليارات تُنتزع من أموال الطبقة الوسطى، جنود الاحتياط، دافعي الضرائب، وتُحوَّل إلى جيوب ساسة فاسدين، متهربين ومتقاعسين".

جاءت تصريح لابيد حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للكنيست الإثنين المناقشات النهائية والتصويت على "ميزانية الدولة" لعام 2025 في حوالي الساعة الثامنة مساءً.

وتُعرب المعارضة الإسرائيلية عن قلقها إزاء مشروع "ميزانية الدولة" لعام 2025، مُسلطة الضوء على عدة نقاط خلافية: منها زيادة العجز المالي، ارتفاع الإنفاق "الدفاعي"، وزيادة الضرائب، والتأثير السلبي على التصنيف الائتماني.

المصدر / فلسطين أون لاين