فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عودة العدوان تعيد العمليَّة التَّعليميَّة بغزَّة لنقطة الصِّفر

شهداء ومصابون في تجدد حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم السادس توالياً

حماس تحذِّر من إقدام الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر برفح

أطفال غزَّة... براءة تذبل تحت وطأة الحرب

مسؤول يمنيّ لـ "فلسطين": المقاومة ستفاجئ (إسرائيل) وأمريكا في قادم الأيَّام

النازحون في الخِيام وبين الجُدران المتصدعة: الفئران تأكل طعامنا

وزير الخارجيَّة المصري يوضح ترتيبات الخطَّة العربيَّة لإدارة قطاع غزَّة

نتنياهو يشعل الجبهات للهروب من أزماته... (إسرائيل) على حافَّة الحرب الأهليَّة

وزارة الصحَّة: حصيلة العدوان على غزَّة تتجاوز الـ 50 ألف شهيد و 113 ألف مصاب

حكومة الاحتلال تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائيَّة

مفاوضات تحت النار.. غطاء أمريكي لنتنياهو على حساب أطفال غزة

23 مارس 2025 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
...
مفاوضات تحت النار.. غطاء أمريكي لنتنياهو على حساب أطفال غزة
د. إياد القرا


على الرغم من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تتوقف المفاوضات بشكل كامل، وهناك إشارات إلى احتمال إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصًا مع تدخلات الوسطاء الإقليميين والدوليين. 
لكن في الواقع، تُدار هذه المفاوضات تحت نار مفتوحة، وتحت غطاء أمريكي يمنح نتنياهو حرية الحركة السياسية والعسكرية، ولو على حساب دماء المدنيين.

نتنياهو يستثمر في الحرب… وواشنطن تؤمّن له الغطاء

الولايات المتحدة تدّعي دعم التهدئة، لكنها عمليًا تمنح نتنياهو الوقت والمساحة للاستمرار في عدوانه، بوتيرة أقل، حتى يمرّر أهدافه السياسية، وأبرزها:

  •  تجاوز أزماته الداخلية والقضائية.
  • الحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي المتطرف.
  • منع الوصول إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، التي قد تُفضي إلى وقف إطلاق نار شامل.

تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تؤكد هذا التوجه، فبالرغم من حديثه عن “أمل في وقف قريب لإطلاق النار”، إلا أنه في المقابل اتهم حماس بعدم الواقعية، وكرر مطلب “نزع سلاحها”، و”تغيير بنية الأمن في غزة”، وهي شروط تعجيزية تعكس الانحياز الكامل للاحتلال.

قلق أمريكي… لكنه ليس من أجل غزة

واشنطن لا تُخفي قلقها الحقيقي، لكنه لا يتعلق بالمجازر في غزة، بل بتأثير استمرار الحرب في استقرار المنطقة.

هذا القلق لم يترجم إلى ضغط فعلي على الاحتلال، بل إلى محاولة لاحتواء التصعيد مؤقتًا، دون وقف حقيقي للعدوان.

خلاصة المشهد:

المفاوضات تسير ببطء تحت نيران الاحتلال، والولايات المتحدة تلعب دور الداعم لنتنياهو، حتى يتجاوز مأزقه السياسي، ولو كان الثمن هو استمرار شلال الدم في غزة. 
وفي هذا المشهد، تتحول المجازر إلى أداة تفاوض، ويُستخدم الأطفال 

المصدر / فلسطين لأون لاين
تويتر تويتر
#مقالات مختارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة