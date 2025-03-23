البرش: 7% من إجماليِّ أعداد سكَّان غزَّة باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية د. منير البرش، بارتفاع إجمالي أعداد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام 2023، الـ " 50.021" شهيداً، فيما بلغ أعداد الجرحى 113.274 جريحاً.

وأوضح البرش، في تصريح صحافي، أن من بين الشهداء 15613 طفلاً، منهم 872 طفلاً لم يكملوا عامهم الأول، فيما 247 من الأطفال الشهداء ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية

وأشار إلى، أن نحو 7% من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية ما بين شهيد وجريح.

ولفت المدير العام في وزارة الصحة، إلى أن أكثر من 25 ألف مصاباً من بين المصابين هم بحاجة إلى تأهيل وعلاج طويل المدى، فيما بلغت حالات البتر نحو 4700 حالة بتر منهم نحو 850 طفل.

وقال إن الأوضاع في القطاع متجهة إلى مزيد من التدهور في ظل استمرار حالة الإغلاق والحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، على الصعيدين الصحي والإنساني.

ونوه البرش، إلى المستشفيات في قطاع غزة باتت غير قادرة على التعامل مع كم الإصابات الهائل الذي يصل إليها في ظل افتقادها إلى أبسط التجهيزات والإمكانيات الطبية مع تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وفجر الـ 18 من مارس/ آذار الجاري، استأنفت حكومة الاحتلال، بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال غارات عنيفة طاولت معظم مناطق القطاع واستهدفت المدنيين وقت السحور، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ ذلك الحين، استشهد 673 فلسطينيًا وأصيب ألف و233 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.