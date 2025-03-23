حماس: الاستيطان بجميع أشكاله مشروع إحلالي عنصري سيقاومه شعبنا

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدّة التصريحات العنصرية التي أطلقها الإرهابي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى توسيع وتطبيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وعدّت حماس في بيان اليوم الأحد، تصريحات سموتريتش، "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".

وصادقت حكومة الاحتلال أمس السبت، على فصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها.

ونقلت القناة الـ13 عن سموتريتش قوله إنه "تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة، وأن مساعي تحقيق الثورة في شرعنة وتطبيع المستوطنات في الضفة مستمرة".

وأضافت حماس أن هذه التصريحات "تؤكّد مجددًا أن الاستيطان، بجميع أشكاله، هو مشروع إحلالي عنصري يستهدف تهجير شعبنا، وسرقة أرضه ومقدّساته، وفرض نظام فصل عنصري بغيض، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية المحتلة، سيُفشل كل مخططات الاحتلال لتكريس الاستيطان، وسيواصل التصدي لهذه المشاريع العدوانية مهما بلغت التضحيات.

ودعت حماس الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تحمّل مسؤولياتهم في مواجهة هذا التغوّل الاستيطاني، ووقف حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا.



المصدر / فلسطين أون لاين