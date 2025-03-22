حزب الله ينفي إطلاق صواريخ ويؤكد وقوفه خلف الدولة اللبنانية

نفى حزب الله اللبناني صلته بإطلاق الصواريخ على مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة، وأكد أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وأكد حزب الله، في بيان اليوم السبت، أن "ادعاءات العدو الإسرائيلي ذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان التي لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار".

جدد الحزب التأكيد على التزامه بوقف إطلاق النار، ووقوفه خلف الدولة اللبنانية في معالجة التصعيد الإسرائيلي الخطير على لبنان.

وشن جيش الاحتلال غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان اليوم السبت، وقال إن ذلك رد على إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان على منطقة المطلة شمال إسرائيل لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان حزب الله قد التزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في وقت واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، منفذاً غارات على جنوب وبقاع لبنان، رافضاً كذلك الانسحاب من 5 مواقع حدودية. وسُجلت آخر الخروقات أمس الجمعة، حيث أصيب مواطن بجروح، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه على الطريق الداخلية بين كفركلا والعديسة، جنوبي لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين