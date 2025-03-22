حماس تدعو المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته وإنهاء العدوان في شمال الضفة

طالبت حركة حماس، المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإيقاف إجرامه وانتهاكاته لكل المواثيق الدولية، ومحاكمته على ما يقترفه من انتهاكات وجرائم حرب.

وقالت حماس في بيان اليوم السبت، إن دخول حملة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية على جنين لشهرها الثالث على التوالي بالإضافة لاستمرار عدوانه على طولكرم ومناطق شمال الضفة الغربية، "يكشف إصرار الاحتلال على نهجه الوحشي ومخططاته الخبيثة بحق الضفة الغربية بالتوازي مع استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة".

وشددت على أن استمرار العدوان الصهيوني الإجرامي وما يرافقه من عمليات اعتقال وتنكيل وتدمير للبيوت والمنشآت والبنى التحتية، ومواصلة حملات التهجير القسري والتي طالت عشرات الآلاف من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، يستدعي من جميع مكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله رص الصف وبذل كل جهد للتصدي لهذا العدوان الغاشم، فشعبنا ومقاومتنا هما الضامن لإفشال مخططات الاحتلال.

ودعت حماس الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية لمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد العمل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال الإرهابي، فكل أساليب الضغط العسكري لن تكسر إرادة شعبنا بل ستزيده عزماً وتمسكاً بخيار المقاومة حتى نيل حريته وحقوقه.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين