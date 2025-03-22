فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفجير المشهد في غزَّة.. الاحتلال بين خرق الاتفاق وارتداد المعادلة

الاحتلال يستأنف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الخامس تواليًا

فتح باب التَّسجيل للدورة الرابعة من برنامج تحرير الشهادات الجامعية العالقة في غزة

"دمارٌ واسع ونزوحٌ متواصل".. عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ 55

من العلاج إلى حمل المياه.. الحرب تحوّل حياة مرضى "الغضروف" إلى جحيم

قصف على بلدة الخيام جنوبي لبنان وسلام يشير لإمكانية اندلاع حرب جديدة

الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

واشنطن تطلب من طالب أجنبي تسليم نفسه بسبب "فلسطين"

مسؤول حكومي: المنظومة الصِّحيَّة في غزَّة "شبه منهارة" ولا تحتمل استئناف (إسرائيل) "حرب الإبادة"

الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة بالتوازي مع تصعيده العسكري

فتح باب التَّسجيل للدورة الرابعة من برنامج تحرير الشهادات الجامعية العالقة في غزة

22 مارس 2025 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
...
فتح باب التَّسجيل للدورة الرابعة من برنامج تحرير الشهادات الجامعية العالقة في غزة  

أعلن عن فتح باب التسجيل للدورة الرابعة من برنامج تحرير الشهادات الجامعية العالقة، وذلك استجابة لاحتياجات الخريجين الذين أتموا متطلبات التخرج من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، سواء للحاصلين على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.  

ويمكن للراغبين في التسجيل التقديم عبر الرابط المخصص حتى يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025، وذلك حتى الساعة 11:59 مساءً.  

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج قد أخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، حيث تم إعفاء المتقدمين من تقديم مستند التدقيق المالي كشرط للتسجيل، وذلك لتسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن الطلبة في هذه الأوقات الاستثنائية.  

روابط مهمة:

- رابط التسجيل: اضغط هنا  
- رابط الأسئلة الشائعة: اضغط هنا 
-

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #التعليم في غزة #تحرير الشهادات الجامعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة