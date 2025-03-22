فتح باب التَّسجيل للدورة الرابعة من برنامج تحرير الشهادات الجامعية العالقة في غزة  

أعلن عن فتح باب التسجيل للدورة الرابعة من برنامج تحرير الشهادات الجامعية العالقة، وذلك استجابة لاحتياجات الخريجين الذين أتموا متطلبات التخرج من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، سواء للحاصلين على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

ويمكن للراغبين في التسجيل التقديم عبر الرابط المخصص حتى يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025، وذلك حتى الساعة 11:59 مساءً.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج قد أخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، حيث تم إعفاء المتقدمين من تقديم مستند التدقيق المالي كشرط للتسجيل، وذلك لتسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن الطلبة في هذه الأوقات الاستثنائية.

روابط مهمة:

- رابط التسجيل: اضغط هنا

- رابط الأسئلة الشائعة: اضغط هنا

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المصدر / فلسطين أون لاين