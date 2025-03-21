الثانية بعد استئناف الاحتلال عدوانه.. القسَّام تعلن عن قصف عسقلان برشقةٍ صاروخيَّة من غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، قصف عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة، برشقة صاروخية، ذلك للمرة الثانية خلال ساعات.

وقالت القسام، في بيان مقتضب، عند الساعة "16:30.. قصفنا "عسقلان" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الجمعة، أن سلاح الجو التابع له اعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة، نحو مدينة عسقلان عقب تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.

وأوضح في بيان أنه جرى "اعتراض صاروخين أُطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان، عقب تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة".

وقبل ذلك بفترة قصيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في عسقلان.

يأتي هذا التطور غداة إعلان "كتائب القسام" أمس، الخميس، قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنّها قصفت عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

يأتي هذا ردًّا على مجازر الاحتلال المتواصلة عقب استئنافه حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ فجر يوم الثلاثاء.