"أطباء بلا حدود" تعلن استشهاد موظفها العاشر بغارة "إسرائيلية" في غزّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الجمعة استشهاد موظف العاشر لها في غزة، بغارة "إسرائيلية" على البناية التي يسكنها في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت المنظمة "ببالغ الأسف، نبلغ عن مقتل علاء عبد السلام علي عوكل، زميلنا الذي قتلته القوّات الإسرائيلية في صباح الـ 18 من مارس، مع مئات من الأشخاص بعيد استئناف الهجمات الإسرائياية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وبحسب "بلا حدود"، انضم علاء عوكل الأطباء بلا حدود عاملاً في سبتمبر/ أيلول 2024، ولعب دورًا مهمًا في دعم الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية الطبية في المستشفى الميداني التابع لأطباء بلا حدود في دير البلح. وكان علاء في التاسعة والعشرين من العمر.

علاء عوكل هو عاشر موظف في أطباء بلا حدود يستشهد في غزة منذ الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.