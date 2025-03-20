أبو عبيدة: ندعو كلّ أحرار أمَّتنا إلى الانخراط في معركة الدِّفاع عن الأقصى

متابعة/ فلسطين أون لاين

بعثت الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالتحية لليمن لإسنادهم المباشر لقطاع غزة ومقاومته، داعيًا أحرار الأمة إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى,

وقال أبو عبيدة، في كلمة عبر منصة "تليغرام"، "نبرق بالتحية لإخوان الصدق في اليمن على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة، رغم الضريبة الباهظة التي يدفعوناها ثمنًا لوفائهم للأقصى وفلسطين",

وأضاف، لقد تقاطعت اليوم صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب لتؤكد بأن غزة ليست وحدها، وأن من خلفها رجالًا من أحرار الأمة لن يُسلموها لأعدائها المتغطرسين

ودعا أبو عبيدة في ختام كلمته، كل أحرار أمتنا إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى، واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة؛ لكسر شوكة العدو الصهيوني المجرم وإجباره على وقف عدوانه.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى أزيد من 500 منذ فجر اليوم الثلاثاء.

في المقابل، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب، وأعلن جيش الاحتلال أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المدينة، في حين قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.