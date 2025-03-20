"الكابينت" يجتمع الليلة لبحث إقالة رئيس (الشاباك)

من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا، مساء اليوم الخميس، لبحث إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة. القرار المقترح يقضي بإنهاء ولاية بار في 20 أبريل 2025.

ويشمل القرار حسب ما نشرت المواقع العبرية، إلغاء أي قرارات سابقة تتعلق بالمدة القانونية لولاية رئيس جهاز الشاباك، مشددًا على ضرورة عدم وجود حاجة لاستشارة اللجنة الاستشارية للتعيينات.

كما استُدعي بار شخصيًا للاجتماع لعرض رده على الوزراء قبل اتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، أكدت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا أن أي قرار بشأن الإقالة يجب أن يحصل أولاً على توصية اللجنة الاستشارية، وهو ما يتعارض مع الموقف الحكومي الحالي.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين