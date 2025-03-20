فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الكابينت" يجتمع الليلة لبحث إقالة رئيس (الشاباك)

جمعية أصدقاء بلا حدود تطلق رابطاً لتسجيل الأسر للحصول على مساعدات عاجلة

"اضطرابات غير مسبوقة".. تراجع حاد في إقبال جنود الاحتياط "الإسرائيليين" على مواصلة الخدمة العسكريَّة

الاحتلال يستأنف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة لليوم الثَّالث على التَّوالي

المحرَّر المبعد "أبو خليل": غزة جزء من وطني وأهلها ضحوا لأجل حرية الأسرى

حماس: مُتمسِّكون باتِّفاق وقف إطلاق النَّار والمحادثات مُستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان عن شعبنا

"تركَّزت في بيت لحم والخليل".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

آلاء العرابيد.. ناجية وحيدة غابت عن نظرة الوداع الأخيرة لبناتها وزوجها

غزيون: "إحنا في باريس؟" والتجار يردون: "مش بإيدنا!"

لليوم الـ 59.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين ومخيَّمها

"الكابينت" يجتمع الليلة لبحث إقالة رئيس (الشاباك)

20 مارس 2025 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
...
"الكابينت" يجتمع الليلة لبحث إقالة رئيس (الشاباك)

من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا، مساء اليوم الخميس، لبحث إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة. القرار المقترح يقضي بإنهاء ولاية بار في 20 أبريل 2025.

ويشمل القرار حسب ما نشرت المواقع العبرية، إلغاء أي قرارات سابقة تتعلق بالمدة القانونية لولاية رئيس جهاز الشاباك، مشددًا على ضرورة عدم وجود حاجة لاستشارة اللجنة الاستشارية للتعيينات.

كما استُدعي بار شخصيًا للاجتماع لعرض رده على الوزراء قبل اتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، أكدت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا أن أي قرار بشأن الإقالة يجب أن يحصل أولاً على توصية اللجنة الاستشارية، وهو ما يتعارض مع الموقف الحكومي الحالي.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #إقالة رئيس الشاباك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة