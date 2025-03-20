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لليوم الـ 59.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين ومخيَّمها

20 مارس 2025 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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لليوم الـ 59.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين ومخيَّمها

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ59 على التوالي، وصعدت من عمليات التهجير القسري للمواطنين، بعد إجبارهم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وأخطرت قوات الاحتلال يوم أمس الأربعاء بهدم قرابة 66 منزلا في حارات الحواشين والألوب، ومسجد عزام، وجورة الذهب، وحارة السمران، بحجة توسيع الشوارع، وشق طرقا جديدة في المخيم، لدخول آلياتها العسكرية.

وأحرقت قوات الاحتلال الليلة الماضية عددًا من المنازل في محيط ديوان السعدي داخل المخيم، فيما تستمر في إغلاق الشارع المؤدي الى مستشفى جنين الحكومي من جهة مدخل مخيم جنين، بالسواتر الترابية.

ومنذ بدء العدوان، اعتقلت تلك القوات قرابة 227 مواطنًا من محافظة جنين، فيما أجرت تحقيقات ميدانية لعشرات المواطنين.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرَّف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

ووفقًالآخر الإحصائيات، فقد خلّف عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها حتى اللحظة 34 شهيدًا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #العدوان على جنين #طوفان الأقصى

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