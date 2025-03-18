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مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الاحتلال ضرب باتفاق غزة عرض الحائط

18 مارس 2025 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
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مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الاحتلال ضرب باتفاق غزة عرض الحائط
وكالات/ فلسطين أون لاين

قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس فصلًا إضافيًا من العقاب الجماعي ضد شعب غزة.

وأضاف عمار بن جامع، خلال جلسة أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل واصلت سعيها لحرمان شعب غزة من الكهرباء والمياه، وأن العالم لا يمكن أن يتجاهل الانتهاكات الفاضحة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الاحتلال ضرب باتفاق وقف إطلاق النار عرض الحائط، وإسرائيل لا تزال تستخدم الدم الفلسطيني كمجال للمساومة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 174 طفلًا و89 سيدة و32 من كبار السن، جراء غارات الاحتلال التي شنها اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مستشفيات قطاع غزة، وصل إليها 404 شهداء حتى اللحظة و562 إصابة، منذ ساعات فجر اليوم.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وجارٍ العمل على انتشالهم.

واستأنفت إسرائيل، فجر الثلاثاء، الحرب على قطاع غزة، بزعم رفض حركة "حماس" مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزيها من غزة.

المصدر / وكالات
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#الجزائر #العدوان على غزة #حرب الإبادة

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