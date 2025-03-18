الرَّشق: الوسطاء مطالبون بكشف الحقائق حول انقلاب نتنياهو على اتِّفاق وقف النَّار

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، إن بنيامين نتنياهو لم يكتف بمنع دخول الغذاء والدواء إليهم، بل قصف أطفال غزة وقتلهم وهم نيام.

وأوضح الرشق في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ المحتلّ لم يحترم تعهداته، ولم يف بالتزاماته أمام الوسطاء وأمام العالم.

وأكد أنَّ قرار نتنياهو بعودة الحرب، هو قرار بالتضحية بأسرى الاحتلال، وحكم بالإعدام ضدهم.

وأشار إلى، أنّ نتنياهو قرَّر استئناف حرب الإبادة، بوصفها قارب نجاة له من الأزمات الداخلية.

وشدد الرشق على أنّ هذه الجريمة تستوجب من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي التحرُّك للجم التوحش النازي الصهيوني، وحرب الإبادة ضد المدنيين.

وطالب الوسطاء بكشف الحقائق حول انقلاب نتنياهو على اتفاق وقف النار، وتحميله وحده مسؤولية صب الزيت على النار في غزة والإقليم.

وشدد على أنَّ العدو لن يحقق بالحرب والدمار ما عجز عن تحقيقه عبر المفاوضات.

وجدّد تأكيده على أنّ الضغط العسكري والعدوان الصهيوني الوحشي لن يفلح في كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

ودعا أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع والميادين ورفع الصوت عاليًا رفضًا لاستئناف حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا في قطاع غزة.

وفجر اليوم، استشهد وأُصيب مئات المواطنين في قطاع غزة بمجاز دامية ارتكبها الاحتلال في عدة مناطق متفرقة بقطاع غزة، في خرقٍ صارخ للهدنة وتحدٍ واضح للاتفاقات السابقة.

وأصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل قوي في قطاع غزة، في خطوة قد تشير إلى تصعيد جديد في العمليات العسكرية ضد القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين