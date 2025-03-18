أبو سلميَّة: عاجزون عن استيعاب الأعداد المُتزايدة من المُصابين

أكد مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، أنَّ الطَّواقم الطِّبيَّة باتت عاجزةً عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المُصابين جرّاء قصف الاحتلال المُتواصل على القطاع، منذ ساعات الفجر.

وقال أبو سلمية في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "مستشفيات القطاع تعجز عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، حيث تمتلئ غرف العمليات بالكامل، فيما يفارق الجرحى الحياة دون أن نجد لهم سريرًا للعلاج".

وأشار إلى نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية نتيجة استمرار الحرب والحصار.

وأوضح، أنّ جميع ثلاجات الموتى في المستشفيات ممتلئة بالشهداء.

وأضاف أبو سلمية: " نحن أمام جريمة مكتملة الأركان ارتكبها الاحتلال فجر اليوم".

وفجر اليوم، استشهد وأُصيب مئات المواطنين في قطاع غزة بمجاز دامية ارتكبها الاحتلال في عدة مناطق متفرقة بقطاع غزة، في خرقٍ صارخ للهدنة وتحدٍ واضح للاتفاقات السابقة.

وأصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل قوي في قطاع غزة، في خطوة قد تشير إلى تصعيد جديد في العمليات العسكرية ضد القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين