حماس تدعو مجلس الأمن إلى الانعقاد العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على غزَّة

حمَّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بنيامين نتنياهو وحكومته "النازية" المسؤولية الكاملة عن استئناف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

وقالت حماس في تصريح صحفي، فجر اليوم الثلاثاء، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه الغادر على القطاع، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني المحاصر لحرب وحشية وسياسة تجويع ممنهجة.

ودعت الوسطاء إلى تحميل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه، مُطالبةً طالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الظالم المفروض على غزة.

وشدّدت على ضرورة تحمُّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولياتهما في اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي، مشددةً على ضرورة اتخاذ قرارات تلزم الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في قطاع غزة والانسحاب الفوري.

كما دعت الحركة إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع نتيجة للعدوان المستمر.

وفجر اليوم، استشهد وأُصيب مئات المواطنين في قطاع غزة بمجاز دامية ارتكبها الاحتلال في عدة مناطق متفرقة بقطاع غزة، في خرقٍ صارخ للهدنة وتحدٍ واضح للاتفاقات السابقة.

وأصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل قوي في قطاع غزة، في خطوة قد تشير إلى تصعيد جديد في العمليات العسكرية ضد القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين