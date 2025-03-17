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لابيد: (إسرائيل) فقدت ثقتها بنتنياهو وعليه الاستقالة

17 مارس 2025 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو فقد ثقة "الدولة"، وعليه أن يتنحى عن منصبه.

وفي حديث لهيئة البث الإسرائيلية، قال لابيد: "إذا كان فقدان الثقة مبررًا للإقالة، فإن أول من يجب أن يُقال هو نتنياهو. لقد فقدت (إسرائيل) الثقة به"، في إشارة إلى المبرر الذي استخدمه نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، بدعوى "انعدام الثقة".

وكان نتنياهو قد أعلن، الأحد، عزمه إقالة بار، إلا أن الأخير أصرّ على الاستمرار في منصبه بسبب الظروف الأمنية الحالية، والتزامه بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

السبب الحقيقي

وأشار لابيد إلى أن السبب الحقيقي وراء قرار الإقالة هو قيام "الشاباك" بالتحقيق مع موظفين من مكتب نتنياهو في قضايا مختلفة، مضيفًا: "بمجرد أن بدأ الجهاز التحقيق، قرر نتنياهو الإطاحة برونين بار في خطوة متسرعة ومتهورة ومتناقضة بوضوح".

ومن المقرر أن تناقش حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قرار نتنياهو بشأن إقالة رئيس الشاباك، وسط جدل متصاعد حول دوافع القرار وانعكاساته على المشهد السياسي والأمني في دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#نتنياهو #لابيد #زعيم المعارضة الإسرائيلي

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