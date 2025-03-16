نتنياهو يطلب من فريق التفاوض التحضير لاستئناف مفاوضات غزة

قال مكتب رئيس حكومة الاحتللا الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ نتنياهو وجه فريق التفاوض بالتحضير لاستئناف مفاوضات غزة وفقًا لرد الوسطاء على اقتراح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وذكر المكتب، في بيان مساء أمس، أنّ نتنياهو "أجرى نقاشاً معمقاً حول قضية المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) بمشاركة الوزراء وطاقم المفاوضات ورؤساء مؤسسة الأمن".

وأضاف البيان أن نتنياهو وجه في ختام المباحثات، "فريق التفاوض بالتحضير لاستئناف المحادثات وفقاً لرد الوسطاء على اقتراح ويتكوف بالإفراج الفوري عن 11 محتجزاً حياً ونصف القتلى".

وفي وقت سابق السبت، بدأ نتنياهو، جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" تضم وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية بهدف بلورة قرارات بشأن المرحلة المقبلة من صفقة التبادل.

وعلى خلاف ما ورد في بيان مكتب نتنياهو بشأنّ مقترح ويتكوف، فإنّ قناة (12) ووسائل إعلام عبرية أخرى أشارت إلى أنّ المقترح يتضمن الإفراج عن 5 محتجزين أحياء، بينهم الأميركي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وجثث 10 قتلى، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف العمليات العسكرية لمدة تراوح بين 42 و50 يوماً، يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب.

والخميس، أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء (قطر ومصر) في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.

وأبدت الحركة مجدداً مرونة في التفاوض من خلال إعلانها، الجمعة، موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي- أميركي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى. بينما ادعى نتنياهو حينها بأن حماس، "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".

المصدر / فلسطين أون لاين