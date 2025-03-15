يعلون يتهم نتنياهو بالمماطلة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التبادل لإرضاء سموتريتش

اتهم موشيه يعلون، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، رئيس "الحكومة" بنيامين نتنياهو بالمماطلة في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مع حركة "حماس"، مشيرًا إلى أن هذه المماطلة تأتي إرضاء لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وكتب يعلون عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت/ أن نتنياهو يتردد في اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الاتفاق لتجنب إغضاب سموتريتش، الذي يهدد بحل الائتلاف الحكومي إذا تم تنفيذ الاتفاق، مؤكدا أن سموتريتش يفضل العودة إلى القتال حتى على حساب الرهائن.

وأضاف يعلون أن الولايات المتحدة بدأت تشعر بالإحباط من الموقف الإسرائيلي، حيث يدرك الأمريكيون أن "الحكومة الإسرائيلية" لا ترغب في إطلاق سراح الرهائن لأسباب سياسية داخلية، مما دفعهم لبدء مفاوضات مباشرة مع "حماس"، وهو ما يتناقض مع المصالح الإسرائيلية.

استبدال نتنياهو

كما أشار إلى أن الأمريكيين يعملون على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى "حماس".

وفي ختام تصريحه، دعا يعلون إلى استبدال حكومة نتنياهو، التي وصفها بـ"الفاسدة"، من أجل "إنقاذ الرهائن وإنقاذ (إسرائيل)".

ويأتي هذا في وقت، قالت حركة حماس، الجمعة، إنها قدمت بادرة إيجابية بالإعلان عن نيتها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية ولا يدور الحديث عن اتفاقات جديدة أو جانبية.

المصدر / فلسطين أون لاين