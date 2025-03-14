ما وراء موافقة حماس الإفراج عن جنديّ إسرائيليّ- أمريكي و 4 جثامين؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على "إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية" ضمن مقترح قدمه الوسطاء لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن موافقة الحركة على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي- أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، يأتي لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وقال قاسم، في تصريح صحافي، إن المقترح المقدم من الوسطاء يأتي لـ"بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المستحقة".

وأضاف، أن مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي ذو الجنسية الأمريكية والجثامين الأربعة، سيتم أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين، دون ذكر عددهم.

ودعا قاسم الوسطاء بعد هذا الطرح الايجابي من حماس، إلى إلزام الاحتلال بما هو مطلوب منه وإطلاق مفاوضات المرحلة الثانية، مضيفًا: "وضعنا خروقات الاحتلال أمام الوسطاء خلال جولة المفاوضات الأخيرة".

وتابع: "على الوسطاء الضغط على الاحتلال لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار"، محملًا الإدارة الأميركية مسؤولة عن ممارسة الضغط على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق.

بدوره، قال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع، بتصريح للأناضول، إن موافقة حماس على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية يأتي لـ"الدفع باستكمال تنفيذ مراحل الاتفاق".

وذكر أن حركته تعمل مع الوسطاء لإنجاح المفاوضات وإتمام مراحل الاتفاق وإلزام إسرائيل به، لافتا إلى بذلها جهودا حثيثة رغم التنصل الإسرائيلي من الاتفاق.

وأعرب عن آمال حركته في أن تفضي "نتائج المفاوضات لضمان تنفيذ كل مراحل الاتفاق".

من حانبه، قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي لـ "التلفزيون العربي": "إن المرونة التي تبديها المقاومة دليل على أن الاحتلال هو من يعرقل المفاوضات"، مضيفًا: "واثقون من أن الإخوة في حماس حريصون على تحقيق أهداف المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: إن "عرض حماس المزعوم لإطلاق سراح رهائن يحملون الجنسية الأميركية يهدف إلى تخريب المفاوضات وهو مجرد تلاعب. حماس لم تغير موقفها قيد أنملة، رغم جهود الأميركيين والوسطاء، ورغم استعدادنا للمرونة".

وقال مصدر في حماس: إن "الاحتلال والوسيط الأميركي يحاولان التهرب من التفاوض بشأن المرحلة الثانية وحصره بالتبادل"، مضيفًا: "ويتكوف طرح إطلاق نصف المحتجزين ونصف الجثامين وبعد رفضنا انحصر المطلوب في 5 أحياء فقط".

وتابع مصدر في حماس للتلفزيون العربي: "التفاوض يراوح مكانه حاليًا، لكن الأجواء إيجابية بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق"، قائلًا: "وفد من الحركة سيتوجه إلى القاهرة اليوم في إطار استكمال التفاوض".

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ وفد القيادة تسلَّم، أمس الخميس، مقترحًا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزَّة، مؤكدة تعاملها معه بمسؤولية وإيجابية.

وأوضحت حماس، في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أنها "سلمت ردّها على المقترح فجر اليوم، متضمنًا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأكدت جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

والثلاثاء، أعلنت حماس بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء إلى ممارسة كل الضغوط على نتنياهو وحكومته للالتزام بشروط وقف إطلاق النار.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يومًا، في حين تنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

وفي المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابًا "إسرائيليا" من القطاع ووقفا كاملا للحرب.