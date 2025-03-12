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"حماية الصَّحفيِّين" يستنكر اعتقال الصَّحفيّ الخطيب من منزله برام اللَّه

12 مارس 2025 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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"حماية الصَّحفيِّين" يستنكر اعتقال الصَّحفيِّ الخطيب من منزله برام اللَّه
متابعة/ فلسطين أون لاين

استنكر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS)، اعتقال جيش الاحتلال الصحفي أحمد الخطيب من منزله في رام الله.

وقال مركز حماية، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن استهداف إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين يعكس تضييقًا مستمرًا على حرية الصحافة.

وأشارت إلى، أنه وباعتقال الخطيب يرفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى ما لا يقل عن 170 منذ السابع من أكتوبر 2023. 

وبحسب البيان، تحتل إسرائيل المرتبة الأولى عالميًا في عدد الصحفيين الذين قتلوا أو اعتقلوا خلال النزاعات الأخيرة، إذ تستخدم الاعتقال والإبعاد كأداة لعرقلة التغطية الإعلامية.

وفي وقت سابق، أفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، اليوم الأربعاء، بأن عدد الأسرى الصحفيين في السجون الإسرائيلية قد ارتفع إلى 51 أسيرًا، بعد اعتقل الاحتلال الحصفي الخطيب من رام الله فجر اليوم.

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#الضفة #رام الله #مركز حماية الصحفي

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