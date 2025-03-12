"أمن المقاومة" يكشف تفاصيل ضبط أجهزة تجسس مموَّهة في مناطق بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت مصادر ميدانيّة في أمن المقاومة عن ضبط أجهزة تجسس في مناطق متفرقة بغزة، في إطار محاولات جيش الاحتلال مضاعفة المجهود الاستخباري بالقطاع، للوصول إلى معلومات عن أماكن تواجد الأسرى بغزة.

ونقلت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة بغزة، عن قائد ميدانيّ، تمكن الطواقم الفنية من ضبط أجهزة تجسس، مموهة بأشكال مختلفة، في مناطق متفرقة، كانت هذه المناطق قد شهدت عمليات نشطة للمقاومة، خاصة خلال مراسم تسليم الأسرى.

ووفق التحليل الفني والعملياتي، قدر فنيو أمن المقاومة، أن أجهزة التجسس المضبوطة، تم زرعها من خلال حوامات صغيرة، على غرار حوامة "الكواد كابتر"، حيث يستغل العدو أوقات الإفطار والسحور وساعات الليل المتأخرة، من أجل تشغيل وتوجيه هذه الحوامات.

وفي وقت سابق، كشف موقع واللا العبري، أن الجيش الإسرائيلي قد ضاعف جهوده الاستخبارية في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، بهدف جمع معلومات حول أماكن تواجد الأسرى بشكل غير مسبوق.

وقال الموقع العبري، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بإلقاء أجهزة تجسس بحجم الحشرة عبر حوامات صغيرة للكشف عن أماكن تواجد الأسرى.

ودعت منصة "الحارس" الأمنية، الفلسطينيين في قطاع غزة إلى اليقظة والحذر واتباع مجموعة من الإجراءات الأمنية، أبرزها؛ تمشيط أسطح المنازل والمباني والخيام بشكل دوري.

كما طالبت المقاومين عدم الحديث في أمور عسكرية وأمنية داخل الأماكن غير الآمنة، وفي حال العثور على أجسام مشبوهة، الابتعاد عنها، وعدم الحديث بجوارها، وإبلاغ الأمن عنها فورًا، أو التواصل مع أمن المقاومة.