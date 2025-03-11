حماس: إغلاق الاحتلال معابر غزَّة لليوم العاشر تواليًا يُفاقم الأزمة الإنسانيَّة في القطاع

يواصل الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل، مانعًا دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، مما يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أنَّ إغلاق المعابر يشكّل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات دون قيود.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إنّ "هذا الإغلاق يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويُعتبر جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يهدد حياة المدنيين الأبرياء".

وأوضحت، أنّ منع دخول الغذاء والدواء والوقود والمواد الإغاثية الأساسية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص حاد في المستلزمات الطبية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأشارت إلى أنّ إغلاق المعابر ومنع دخول الآليات الثقيلة يعرقل جهود انتشال الجثامين، وأعمال الترميم والإعمار، ويزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف قاسية.

وطالبت حماس الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر فورًا، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد شعبنا.

ودانت حماس استخدام المساعدات كورقة ابتزاز سياسي، مؤكدةً أن هذه السياسات العدوانية لن تكسر إرادة شعبنا، ولن تفلح في تحقيق أهداف الاحتلال، وشعبنا سيواصل صموده ونضاله حتى انتزاع حقوقه المشروعة.

المصدر / فلسطين أون لاين