تسجيل أضرار مركبات ومنشآت النقل في غزة: رابط مباشر من وزارة المواصلات 2025

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة عن فتح باب التسجيل لحصر الأضرار التي لحقت بقطاع النقل والمواصلات نتيجة الأحداث الأخيرة.

يشمل التسجيل جميع أنواع المركبات المتضررة، بما في ذلك السيارات الخاصة والتجارية، الدراجات النارية، الحافلات، والشاحنات، بالإضافة إلى المؤسسات والمنشآت التابعة لقطاع النقل.

تفاصيل التسجيل:

- الفئة المستهدفة: أصحاب المركبات والمؤسسات المتضررة في قطاع النقل والمواصلات في غزة.

- أنواع الأضرار: يشمل التسجيل جميع الأضرار التي لحقت بالمركبات والمنشآت نتيجة للأوضاع الأخيرة.

- الرابط الرسمي: أكدت الوزارة أن الرابط التالي هو الرابط الرسمي والوحيد للتسجيل: [ اضغط هنا]

تحذير هام: تحذر الوزارة من التعامل مع أي روابط أخرى غير رسمية لتجنب عمليات الاحتيال والتضليل.

أهمية التسجيل:

يهدف هذا التسجيل إلى توثيق الأضرار التي لحقت بقطاع النقل والمواصلات في غزة، مما يساهم في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.

المصدر / فلسطين أون لاين