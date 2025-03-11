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حماس: استهداف السُّلطة للمقاومين في الضَّفَّة تصعيدٌ خطيرٌ وإمعانٌ في سفك الدَّم الفلسطيني

11 مارس 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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حماس: استهداف السُّلطة للمقاومين في الضَّفَّة تصعيدٌ خطيرٌ وإمعانٌ في سفك الدَّم الفلسطيني

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن استمرار أجهزة السلطة الأمنية في استهدافها المباشر لأبناء شعبنا ومقاومينا، يؤكد النهج القمعي الدموي لأجهزة السلطة، والذي أودى بحياة عشرات الشهداء.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، مساء أمس الإثنين، إن ما فعلته السلطة من جريمة نكراء أدت إلى استشهاد المطارد عبد الرحمن أبو منى، الذي ارتقى بعد إطلاق أجهزة السلطة النار عليه بشكل مباشر في مدينة جنين، يمثل تصعيدًا خطيرًا وإمعانًا في سفك الدم الفلسطيني. 

ونعت الشهيد المطارد أبو منى، محذّرةً من العواقب الوخيمة لاستمرار جرائم السلطة وانعكاساتها الخطيرة على المشهد الوطني والمجتمعي الفلسطيني، في ظل تجاهلها التام لكل النداءات الوطنية والشعبية والمطالبات الحقوقية بوقف استهداف أبناء شعبنا، والتوقف عن ملاحقة المقاومين، والتساوق مع حملة الاحتلال الأمنية على جنين، التي دخلت يومها الخمسين على التوالي.

ودعت جميع فصائل العمل الوطني، والجهات الحقوقية والشعبية في الضفة الغربية، إلى التدخل الفوري لوقف نزيف الدم الذي ترتكبه أجهزة السلطة، والضغط بكل قوة لمنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وشددت حماس على الحاجة الماسة في هذا الوقت لتوجيه بوصلتنا وتوحيد كل الجهود والطاقات لمواجهة الاحتلال وصد عدوانه الغاشم على الضفة الغربية ولاسميا جنين ومخيمها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استهداف السلطة للمقاومين

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