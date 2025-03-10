رئيس "الشاباك" يتغيب عن اجتماع "الكابينت" لهذا السبب

تغيّب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء أمس الأحد، بسبب عزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالته.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) الإثنين إن رونين بار تغيب عن اجتماع الكابينت أمس، على خلفية نوايا مكتب نتنياهو إقالته من منصبه.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن "بار كان منشغلًا بمهام ميدانية، وحضر نائبه (لم تسمه) الاجتماع بدلًا عنه".

ووفق وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن أزمة الثقة بين نتنياهو وبار "وصلت ذروتها".

وجاءت الخطوة بعد أقل من أسبوع على تعيين إيال زاميير رئيسا للأركان، خلفا لهيرتسي هاليفي، وايفي ديفرين في منصب المتحدث باسم الجيش، وذلك بعد نحو أسبوع فقط من إقالة سلفه في المنصب المقدم دانييل هغاري.

وبحسب مراقبين فإن جرى فعليا إقالة بار فإن نتنياهو يزيح فعليا الشخصيات العسكرية من سدة صناعة القرار، تمهيدا لتحميلهم المسؤولية عن إخفاق وفشل 7 أكتوبر، والنأي بنفسه عن المسؤولية.

المصدر / فلسطين أون لاين