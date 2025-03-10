فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

(إسرائيل) تحقق في استخدام جيش الاحتلال للمدنيِّين بغزَّة كـ "دروع بشريَّة"

بلديَّة دير البلح: قطع الاحتلال الكهرباء عن محطَّة التَّحلية يعمِّق أزمة المياه

رئيس "الشاباك" يتغيب عن اجتماع "الكابينت" لهذا السبب

الحرم الإبراهيميِّ... قيود مشدَّدة ومخطَّطات تهويديَّة متسارعة

تفاعل متصاعد على شبكات التواصل مع قضية استقالة المذيعة "باتيل" من قناة BBC

لابيد يحذر من استئناف الحرب بغزة: تعني موت "المحتجزين"

لليوم الـ 43 تواليًا.. الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها

عائلات الأسرى تدعو نتنياهو لمنح الوفد المفاوض تفويضًا كاملًا

حماس: مستعدُّون للشروع فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية من اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانيَّة جديدة جنوب نابلس

رئيس "الشاباك" يتغيب عن اجتماع "الكابينت" لهذا السبب

10 مارس 2025 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
...
رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار

تغيّب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء أمس الأحد، بسبب عزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالته.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) الإثنين إن رونين بار تغيب عن اجتماع الكابينت أمس، على خلفية نوايا مكتب نتنياهو إقالته من منصبه.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن "بار كان منشغلًا بمهام ميدانية، وحضر نائبه (لم تسمه) الاجتماع بدلًا عنه".

ووفق وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن أزمة الثقة بين نتنياهو وبار "وصلت ذروتها".

وجاءت الخطوة بعد أقل من أسبوع على تعيين إيال زاميير رئيسا للأركان، خلفا لهيرتسي هاليفي، وايفي ديفرين في منصب المتحدث باسم الجيش، وذلك بعد نحو أسبوع فقط من إقالة سلفه في المنصب المقدم دانييل هغاري.

وبحسب مراقبين فإن جرى فعليا إقالة بار فإن نتنياهو يزيح فعليا الشخصيات العسكرية من سدة صناعة القرار، تمهيدا لتحميلهم المسؤولية عن إخفاق وفشل 7 أكتوبر، والنأي بنفسه عن المسؤولية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#الشاباك #رئيس الشاباك #رونين بار #بار #اقالة بار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة