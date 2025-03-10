لابيد يحذر من استئناف الحرب بغزة: تعني موت "المحتجزين"

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن العودة للقتال في قطاع غزة تعني موت المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وتلوح دولة الاحتلال باستئناف الحرب على غزة، وأوقفت مطلع مارس/آذار الجاري إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في خرق واضح للاتفاق، بهدف الضغط على حماس لتمديد المرحلة الأولى منه.

ومن المرتقب وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، لاستئناف المفاوضات بشأن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، وممثلا عن جهاز الأمن العام (الشاباك) ومسؤولين آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين