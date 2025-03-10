إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة يهدد البلديات وخدماتها المقدمة للمواطنين

خان يونس/ محمد سليمان

تنتظر بلديات قطاع غزة دخولًا في أزمة خانقة في ظل استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور حاد في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل تدمير البنية التحتية، وخاصة خطوط الصرف الصحي والمياه.

وتعاني البلديات طيلة فترة العدوان الإسرائيلي من نقص حاد في الوقود والمواد الخام اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، ما انعكس بشكل مباشر على حياة سكان القطاع والخدمات اليومية التي تقدمها البلديات لهم.

ويهدد استمرار إغلاق المعابر خدمات النظافة نتيجة لنقص الوقود اللازم لتشغيل مركبات جمع النفايات، وهو ما سيؤدي إلى تراكم النفايات في الشوارع والأحياء، مما يشكل تهديدًا بيئيًا وصحيًا خطيرًا على المواطنين.

رئيس بلدية خان يونس، ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، الدكتور علاء البطة، أكد أن استمرار إغلاق المعابر سيؤثر على إمدادات المياه والصرف الصحي، حيث تعاني محطات ضخ الصرف الصحي من توقف متكرر بسبب عدم توفر الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية، مما سيؤدي إلى تلوث مصادر المياه وانتشار الروائح الكريهة.

وقال البطة لـ "فلسطين أون لاين": "نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية، فإغلاق المعابر يحرمنا من الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل خدماتنا، والبلديات ستكون عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، مما يفاقم معاناتهم اليومية."

وأوضح أن استمرار إغلاق المعابر يعطل كافة جوانب الحياة، ويضع البلديات أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال الاحتياجات الضرورية.

وأشار إلى أن هناك مشكلة تتمثل في آليات التسليك لصيانة شبكات الصرف الصحي المدمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والتي بلغ عددها 24 آلية، وكذلك الآليات الثقيلة لرفع الركام وفتح الشوارع.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منظومة العمل الخدماتي لدى البلدية، حيث دمر 24 آلية تخدم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، وجرف 100,000 متر طولي من الخطوط الناقلة والشبكات الرئيسية للصرف الصحي.

ولفت إلى أن استمرار إغلاق المعابر سيسهم في مزيد من طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع، الناجم عن استهدافه المتكرر للمناطق السكنية ومنظومة الخدمات، حيث ساهم ذلك بشكل كبير في انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة بين المواطنين.

وأشار إلى أن محاولات بلدية خان يونس لرفع الضرر عن المواطنين وتجنيبهم المخاطر الصحية بكل السبل والإمكانات تبقى عاجزة، نتيجة تدمير الآليات الخاصة بتسليك خطوط ومناهل الصرف الصحي، وكافة آليات البلدية المختلفة، وما تبقى من آليات تَهالك نتيجة عدم توفر قطع الغيار للصيانة، وكذلك انتهاء عمرها الافتراضي.

ودعا البطة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى ضرورة التحرك الفوري لإعادة فتح المعابر والسماح بإدخال الوقود والمستلزمات الأساسية، محذرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال استمرار الحصار.

وطالب بضرورة الضغط من أجل فتح المعابر وإدخال آليات مستدامة تضمن عدم تكرار هذه الأزمات التي تهدد حياة أكثر من مليوني مواطن في القطاع.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم التاسع على التوالي إغلاق معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد جنوب شرقي قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، بقرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وجاء هذا القرار بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسط تعنت الاحتلال وعرقلته لأي مفاوضات مستقبلية بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين