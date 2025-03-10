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اعتقال قائد احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين في كولومبيا.. وترامب يتوعد بالترحيل

10 مارس 2025 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين

أعلنت نقابة طلابية في جامعة كولومبيا بنيويورك أن شرطة الهجرة الفدرالية الأميركية أوقفت محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وسط تصاعد الجدل حول مواقف الإدارة الأميركية من هذه المظاهرات.

ووفقًا لبيان صادر عن اتحاد العمال الطلابيين في الجامعة، فإن خليل، وهو فلسطيني تخرج حديثًا من كولومبيا، اعتُقل يوم السبت من قبل عناصر وزارة الأمن الداخلي.

يأتي هذا التطور بعد تصريحات حادة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي توعد بترحيل الطلاب الأجانب الذين وصفهم بـ"المحرضين"، متعهّدًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين الداعمين لفلسطين وغزة.

إلغاء تأشيرات وإقامات

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر منصة إكس إن السلطات الأميركية ستقوم بإلغاء تأشيرات وإقامات كل من "يدعم حماس داخل الولايات المتحدة، تمهيدًا لترحيلهم".

من جانبها، لم تصدر جامعة كولومبيا تعليقًا رسميًا بشأن توقيف خليل، لكنها أكدت أنها تلقت معلومات حول انتشار عناصر من شرطة الهجرة الفدرالية في محيط الحرم الجامعي.

وأوضحت في بيانها أنها تلتزم بالقوانين الفدرالية، مشددة على أن دخول الجهات الأمنية إلى المناطق غير العامة في الجامعة يتطلب مذكرة قانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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