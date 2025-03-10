حماس: قطعُ الكهرباء عن غزَّة محاولةٌ بائسة للضَّغط على شعبنا ومقاومته

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، أن إعلان الاحتلال الصهيوني قراره قطع الكهرباء عن غزة، هو إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهلنا في القطاع، ومحاولة يائسة للضغط على شعبنا ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض.

وقال الرشق في تصريح صحفي، أمس الأحد، إن "تأكيد الاحتلال على قراراته في قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعدّ إمعانًا في ممارسة العقاب الجماعي، ويعد جريمة حرب مكتملة الأركان".

وندّد بشدة قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة والتي بدأها منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة في السابع من أكتوبر 2023، بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء.

وأوضح، أنّ ممارسات الاحتلال تُشكِّل انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الموقعة، وتجاوزًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، في تأكيد جديد على أن الاحتلال لا يحترم التزاماته.

وأضاف، أنّ "نتنياهو يسعى لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولًا فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية على حساب حياة أسرى الاحتلال، ودون اكتراث لمطالب عائلاتهم".

وحذر الرشق الاحتلال من مواصلة هذه الجرائم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يرضخوا لهذه الضغوط، وسيواصلون الصمود حتى تحقيق الحرية والانتصار.

وشدد على أنه لا طريق سوى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، وأي محاولة للمماطلة هي إضاعة للوقت، وتلاعب بمصير الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين