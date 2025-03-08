قوات الاحتلال تقتحم مناطق في نابلس وبيت لحم وتعتقل مواطنين بالخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، ومناطق متفرقة من بيت لحم، فيما اعتقلت اثنين من المواطنين في الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من الجهة الغربية، وداهمت بناية سكنية قرب مفرق زواتا، وحطمت محتويات منزل يعود لعائلة صنوبر.

وذكرت بأن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في محيط جامعة القدس المفتوحة، وحيي إسكان الصيادلة، والمعاجين غربا، وسط إجراءات تفتيش في المنطقة، التي تتعرض لاقتحامات متكررة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار وتمركزت في عدة أحياء منها، كما اقتحمت قريتي مراح رباح وأم سلمونة جنوبا.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت بلدة نحالين غربا، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الشمالي وعرقلة حركة مرور المواطنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين ببلدة دورا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت دورا، وجابت شوارع وأحياء البلدة، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، ولا زالت تتمركز في البلدة وتطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين