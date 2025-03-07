عقب طرد المُصلِّين ومنْعهم من الاعتكاف.. دعواتٌ فلسطينيَّة للحشد وشدِّ الرِّحال إلى المسجد الأقصى

تجددت الدعوات الفلسطينية للحشد المهيب وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، عقب طرد قوات الاحتلال الليلة الماضية المصلين، ومنعهم من الاعتكاف داخل المسجد.

وشددت الدعوات على أهمية تكثيف الرباط في الأقصى اليوم الجمعة وطيلة أيام شهر رمضان المبارك، وزيادة أعداد المصلين والمرابطين إلى أقصى درجة ممكنة، ردا على جرائم الاحتلال المستمرة ضد المقدسات الإسلامية.

وأشارت إلى أنّ طرد الاحتلال للمصلين عقب صلاة التراويح ومنعهم من الاعتكاف داخل الأقصى، ينبغي أن يشكّل عاملا إضافيا للحشد والرباط في المسجد، وحمايته من سياسات الاحتلال الخطيرة وأطماع المستوطنين التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت أن كل من يستطيع الوصول للأقصى، يقع على عاتقه واجب شد الرحال والرباط الدائم في باحات الأقصى طيلة شهر رمضان، منوهة إلى أنّنا نمر بمرحلة خطيرة تهدد الأقصى وتسلب رواده من حق الصلاة والاعتكاف فيه.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في وقت سابق، جماهير شعبنا إلى حشدّ كلّ الطاقات في هذا الشهر المبارك؛ عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى والرّباط والاعتكاف فيه، وقالت: “لتكن أيَّام رمضان ولياليه المباركة طاعة ورباطاً ومقاومة للعدو وقطعان مستوطنيه”.

ويشار إلى أنه في سابقة لم تحصل منذ عدوان الاحتلال على غزة عام 2014، منعت القوات الإسرائيلية بالقوة الاعتكاف الليلة الماضية في الأقصى، وهي ليلة الجمعة الأولى من رمضان، وذلك في استمرار للتغول العسكري على المسجد المبارك.

وكانت تسمح سلطات الاحتلال بالاعتكاف في ليالي الجمعة والسبت وفي العشر الأواخر من رمضان منذ عام 2015، باستثناء عام 2020، والتي كان الأقصى فيها مغلقا أمام المصلين بالمطلق تحت ذريعة جائحة كورونا.

وأدى نحو 85 ألف مصلٍ صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم السادس من رمضان، متجاوزين عراقيل الاحتلال المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس.

كما أدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى من نساء ورجال، صلاة العشاء والتراويح في طريق المجاهدين الكائن بين بابي حطة والأسباط.

ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث منع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، وأبعد عدداً من المرابطين والمرابطات عن الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات