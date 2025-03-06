أبو عبيدة: نحن في حالة جهوزيَّة استعدادًا لكافَّة الاحتمالات

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن "المقاومة الفلسطينية التزمت أمام العالم والوسطاء باتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى في غزة بكل تفاصيلها، وما زلنا نلتزم بالاتفاق حقنا لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع واحتراما لتعهدات الوسطاء".

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة هي الأولى بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنصل سلطات الاحتلال من بدء تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية منه، أن "العدو تنصل من الكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية لشعبنا من بينها الإغاثة والإيواء، ومارس البلطجة والتسويف والعربدة، إذ أن قيادة العدو تحاول التنصل من الاتفاق سعيا من رئيس الحكومة لتغليب المصلحة الحزبية على حياة أسراه".

وشدد على أن "ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل. وأقصر الطرق هو لجم العدو وإلزامه بما وقع عليه، إذ أن تهديدات العدو بالحرب لن تحقق له سوى الخيبة ولن تؤدي إلى الإفراج عن أسراه".

كما وحذر أبو عبيدة، عائلات أسرى الاحتلال بأن لدينا إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، والاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه فضلا عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات".

وأردف أبو عبيدة، أن العالم شاهد كيف حرصت المقاومة على حسن معاملة الأسرى التزاما بأدبيات الدين الإسلامي، مبينا أن الغرب يتباكى على العشرات من أسرى الاحتلال ولا يلتفت لمعاناة الآلاف من الأسرى الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بسيناريو استئناف الحرب، أكد أبو عبيدة، أن "المقاومة في حالة رفع جهوزية استعدادا لكافة الاحتمالات، ولديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة، وتهديدات العدو بالعودة للقتال لن يدفعنا إلى للعودة لكسر ما تبقى من هيبته، وأي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي إلى مقتل عدد من أسرى العدو".

وقال إن تهديدات العدو علامة ضعف وشعور بالمهانة، كما أن المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة.

وشدد أبو عبيدة، على أن تهديدات الاحتلال بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه.

وختم بالقول "نتوجه بالتحية لإخواننا باليمن على موقفهم الذي أعلنوا فيه استمرار قرار الإسناد والجهوزية لضرب العدو، ونحيي أبناء شعبنا في مخيمات الضفة وصمودهم في وجه العدوان، وتحية لشعبنا العظيم في غزة والضفة وتحية لأرواح شهدائنا وللجرحى والمصابين والنازحين قسرا من منازلهم".