سارَّة نتنياهو تنضمُّ لمهاجمة يائير لابيد..." تجاوز الخطوط الحمراء "

وكالات/ فلسطين أون لاين

هاجمت زوجة رئيس وزراء الاحتلال سارة نتنياهو زعيم المعارضة يائير لبيد بعدما انتقد الوزيرة الإسرائيلية المتطرفة أوريت ستروك وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وتتولى ستروك وزارة الاستيطان، وهي تنتمي لحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.





وبحسب الصحيفة فإن، لابيد نجح في إثارة الجدل في البلاد عندما تحدث بشدة ضد الوزيرة أوريت ستروك في إحدى البرامج الإذاعية، قائلاً: "أنا أنظر إلى أوريت ستروك، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني أستحق زيادة في الراتب".

وقالت سارة نتنياهو، "أوريت، أنا معك"، على حسابها في أنستغرام، وكتبت: "هجوم يائير لابيد عليك لم يكن قبيحًا فحسب، بل تجاوز الخطوط الحمراء".

وأضافت نتنياهو: "عندما يتعلق الأمر بامرأة يمينية وأم مخلصة وزعيمة أيديولوجية، يبدو أنه لا توجد حدود. ومن العار من العار أنه لم يجد النزاهة للاعتذار".

وأثارت كلمات لبيد وفق العاصفة وهجوما شديدا من جانب وزراء من الجانب الأيمن من الخريطة السياسية الذين ادعوا أن هذا كراهية للنساء، ومن بينهم إيتمار بن جفير، وماي جولان، ويواف كيش وآخرون.

ورد لابيد على الهجوم من قبل وزراء وأعضاء الكنيست من اليمين قائلا، إن "هذه التصريحات أخرجت من سياقها".