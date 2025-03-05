أزمة ثقة تشْتعل بين نتنياهو ورئيس "الشاباك" عقب نتائج تحقيقات 7 أكتوبر

كشفت وسائل الإعلام العبري، عن تصاعدٍ غير مسبوق في "أزمة الثقة" بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار، عقب نشر نتائج التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن الداخلي "الشاباك بشأن إخفاقات 7 أكتوبر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إنَّ مكتب نتنياهو انتقد نتائج تحقيق الشاباك، مؤكدًا أنها لا تجيب على الأسئلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار "وصلت ذروتها" ولا يستبعد أن يقرر نتنياهو إقالته، لكنه قد يواجه صعوبات ومعارضة من المستشارة القانونية للحكومة إذا اتخذ قرر الإقالة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مكتب نتنياهو بيانًا، ورد فيه أن "نتائج التحقيق لا تتناسب مع حجم الفشل والتقصير الذي ارتكبه الجهاز ورئيسه، فقد فشل رئيس الشاباك في كل ما يتعلق بمكافحة الجهاز لحركة حماس بشكل عام، وفي أحداث السابع من أكتوبر بشكل خاص"

وفي هذا السياق، قالت القناة 13 العبرية، إن محيط نتنياهو شن "هجومًا غير مسبوق" على رئيس الشاباك بعد التحقيق، ونقلت عن مقربين من رئيس الوزراء أن بار فشل كليًا بشأن التعامل مع حماس ومع أحداث 7 أكتوبر، وعرض تحقيقات "لا تجيب على أي سؤال".

وخلص تحقيق جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) حول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي نشر مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الشاباك "فشل" في مهمته الأساسية بمنع الهجوم، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تصاعد الخطر دون اتخاذ إجراءات وقائية.

وعلقت القناة 13 العبرية، بالقول إن ضجة في "إسرائيل" أول تقرير استخباراتي رسمي يتهم "نتنياهو وبن غفير" بتأجيج مشاعر حماس وتسريع خطة الهجوم بسبب سياساتهم ضد المسجد الأقصى وفي الضفة وضد الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن تحقيق الشاباك يتهم الحكومة ورئيسها بشكل واضح بالتسبب بهجوم السابع من أكتوبر، وذلك خلافًا لتقرير "الجيش الإسرائيلي" الذي جاء أقل حدة حيال المستوى السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين