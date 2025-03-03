المنظمات الأهليّة: وحدة غزة والضفة ضرورة وطنية لإفشال مخططات الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن أكثر من 60 ألف شهيد و110 آلاف جريح إلى جانب تدمير 80% من البنية التحتية بما يشمل المساكن والطرق والمؤسسات الاقتصادية والصحية.

وشددت الشبكة، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار مع ضمان توفر الاستقرار الأمني والإرادة السياسية الموحدة والتمويل ومشاركة جميع الأطراف.

وأكدت، على أن إعمار غزة يجب أن يكون مرتبطًا بمسار سياسي يضمن وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره مع ضمان حق العودة والتعويض للاجئين.

ودعت المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني من خلال تطبيق اتفاق بكين بما يحمي وحدة غزة والضفة الغربية ويفشل مخططات الاحتلال لتكريس الفصل.

كما نوهت إلى أهمية دور "أونروا" في إعادة الإعمار وضرورة دعمها سياسيًا وماليًا لمواجهة محاولات الاحتلال لإلغائها.

وطالبت، بتشكّيل هيئة وطنية فلسطينية تضم ممثلين عن الوزارات والمجالس المحلية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص والمتضررين لوضع خطة شفافة لإعادة الإعمار.

وفي السياق، جددت المنظمة الأهلية رفضها أي إجراءات إسرائيلية تعيق إعادة الإعمار بما في ذلك تقييد دخول المواد والبضائع أو محاولة الاحتلال التحكم في عملية الإعمار.

وطالبت، مواصلة الضغط الدولي لإجبار الاحتلال على دفع تعويضات عن الدمار الذي تسبب فيه في غزة والضفة الغربية.

وأكدت على ضرورة إشراك المتضررين في التخطيط والرقابة على مراحل الإعمار مع توفير حلول سريعة للإيواء حتى إعادة بناء المنازل.

وأبرزت ضرورة توفير ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت من العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق مواد الإعمار دون عوائق، داعية إلى مقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية في مشاريع إعادة الإعمار، والاعتماد على استيراد المواد من الدول العربية والداعمة لفلسطين.

ودعت إلى التخطيط لبنية تحتية تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية، مع إعادة تأهيل القطاع الصحي والزراعي وقطاع الصيد، وتطوير مشاريع مائية لحل أزمة المياه، وإيجاد حلول مستدامة لإزالة الركام وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.

وشددت على ضرورة إعادة تأهيل المستشفيات والجامعات ومقرات الجمعيات الأهلية والمرافق العامة التي دمرها الاحتلال، مع ضمان التواصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة، وحرية تنقل الأفراد والبضائع بينهما.

وطالبت بإقامة مناطق صناعية فلسطينية لدعم الاقتصاد وتشغيل العمال في غزة، وتوفير ضمانات دولية لتشغيل آبار الغاز الفلسطينية والاستفادة من دخلها في إعادة الإعمار، وإنشاء متحف وطني يوثق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي سياقٍ متصل، دعت "المنظمات الأهلية" إلى إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني عبر تطبيق اتفاق بكين، مشيرة إلى أن وحدة غزة والضفة الغربية ضرورة وطنية لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تكريس الفصل بينهما.