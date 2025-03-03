فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ما أسباب ونتائج انقلاب نتنياهو على اتِّفاق غزَّة؟ خبيران يجيبان

حمدان: الاحتلال يدفع بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق

وزارة الصِّحَّة بغزَّة: 9 شهداء وإصابات وصلوا مشافي غزَّة خلال 24 ساعة ماضية

حماس: نحذِّر الاحتلال من استمرار جرائمه البشعة الَّتي ينتهجها بحقِّ الأسرى

المنظمات الأهليّة: وحدة غزة والضفة ضرورة وطنية لإفشال مخططات الاحتلال

بيان مهم من مباحث التموين للتبليغ عن حالات الاحتكار ورفع السلع

"هآرتس": خسائر الجيش من الجنود القتلى والمصابين تقدّر بلوائين كاملين

الأورومتوسطي: لا يوجد أيّ استثناء يجيز لـ"إسرائيل" حرمان الفلسطينيين من المُساعدات الإنسانيَّة الأساسية

خبير عسكري لـ"فلسطين أون لاين": حماس نجحت باستخدام المفاجأة والمباغتة خلال عملية 7 أكتوبر

المرحلة الأولى من اتفاق غزة.. خروقات كبيرة للاحتلال وتهرب ومماطلة

بيان مهم من مباحث التموين للتبليغ عن حالات الاحتكار ورفع السلع

03 مارس 2025 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

أصدرت إدارة مباحث التموين في جهاز الشرطة بغزة، بيانا مهما، حول التبليغ عن حالات الاحتكار ورفع الأسعار في الأسواق التجارية واستغلال حجاة المواطنين.

ودعت المباحث في بيانها اليوم الإثنين، المواطنين، الاتصال على الرقم المجاني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، أو بالاتصال المباشر بإدارة مباحث التموين بالشرطة في المحافظات كالآتي:

- شمال غزة: 0594660760

- غزه: 0567100780

- الوسطى: 0592040325

- خانيونس: 0593110189

- رفح: 0592470756

ومع حظر الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، استغل تجار كثر الأوضاع في رفع الأسعار ما زاد من الشكاوى ومعاناة السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#غزة #ارتفاع الأسعار #شرطة #مباحث #احتكار #رفع السلع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة