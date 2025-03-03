بيان مهم من مباحث التموين للتبليغ عن حالات الاحتكار ورفع السلع

أصدرت إدارة مباحث التموين في جهاز الشرطة بغزة، بيانا مهما، حول التبليغ عن حالات الاحتكار ورفع الأسعار في الأسواق التجارية واستغلال حجاة المواطنين.

ودعت المباحث في بيانها اليوم الإثنين، المواطنين، الاتصال على الرقم المجاني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، أو بالاتصال المباشر بإدارة مباحث التموين بالشرطة في المحافظات كالآتي:

- شمال غزة: 0594660760

- غزه: 0567100780

- الوسطى: 0592040325

- خانيونس: 0593110189

- رفح: 0592470756

ومع حظر الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، استغل تجار كثر الأوضاع في رفع الأسعار ما زاد من الشكاوى ومعاناة السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين