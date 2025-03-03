الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيَّمها لليوم الـ 42 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 42 على التوالي عدوانه الواسع على جنين ومخيمها مخلفاً 27 شهيداً وعشرات الإصابات، وتهجير المواطنين قسريا، وتدمير ممنهج للبنية التحتية والمنازل، طال نحو 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.

وأعلنت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن عدوان الاحتلال تسبب في نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني من المخيم.

وقالت اللجنة، إن نحو 90% من سكان المخيم نزحوا قسرا، كما أشارت إلى أن عدوان الاحتلال أدى لقطع المياه والكهرباء ونقص الطعام واحتياجات الأطفال.

وأوضحت أن الاحتلال دمر نحو 498 منزلا ومنشأة بشكل كامل أو جزئي.

وأفادت مصادر صحفية، أمس الأحد، بأن قوات الاحتلال أضرمت النار بمنازل فلسطينيين في محيط مخيم جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة رضيعة جراء إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع عند أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكان جنود الاحتلال قد انسحبوا من عمارة الربيع في محيط مخيم جنين، مخلفين دمارًا كبيرًا في الشقق السكنية فيها، وأعادوا تمركزهم في عدة مناطق بحي الجابريات.

ويستمر الاحتلال في تحويل المنازل لثكنات عسكرية داخل مخيم جنين وجرف طرق وتوسيع طرق أخرى، كما يواصل منع وملاحقة المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم لأخذ مستلزماتهم الضرورية كالملابس والأغطية خاصة في ظل الظروف الجوية الباردة واقتراب شهر رمضان المبارك.

ويمنع الاحتلال الطواقم الصحفية المحلية والدولية من دخول المخيم لرصد الدمار، والخراب داخله وتغطية ممارسات الاحتلال بحق المواطنين فيه.

ويحاول الاحتلال تغير جغرافية المخيم من خلال فتح طرق جديدة داخله وإغلاق طرق أخرى، في وقت يواصل فيه الاحتلال عمليات حفر داخل المخيم تصل إلى عمق 3 أمتار.

المصدر / فلسطين أون لاين