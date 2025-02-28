وزارة الدَّاخليَّة تدعو المواطنين للتَّكاتف والتَّراحم لتخطَّى الظُّروف العصيبة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن أجهزة ستكثف الشرطة من إجراءاتها في تنظيم الأسواق وفتح الشوارع وتخفيف الازدحامات، داعيَّة المواطنين إلى التعاون والتكاتف خلال شهر رمضان الفضيل لتخطي الظروف العصيبة بالقطاع.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صحافي، "تبارك وزارة الداخلية والأمن الوطني لأهلنا في قطاع غزة خاصة وشعبنا الفلسطيني عامة، حلول شهر رمضان المبارك، وتدعو وزارة الداخلية والأمن الوطني أبناء شعبنا في غزة إلى التكاتف والتراحم في هذا الشهر الفضيل لنتخطى معاً الظروف العصيبة التي خلقتها الحرب الظالمة على غزة".

وأضافت، "إن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وبالرغم من الظروف الصعبة، تبذل كل جهودها من أجل مساندة المواطنين ومساعدتهم في ظل هذه الظروف، ولتنظيم سير الحياة اليومية خلال الشهر الكريم".

وأكدت الوزارة، أن تعاون المواطنين مع إجراءات الأجهزة الشرطية والأمنية من شأنه أن يخلق الأجواء الأفضل خلال شهر رمضان، ويساعد على التخلص من الظواهر السلبية والمشكلات التي نجمت عن شهور الحرب الطويلة.