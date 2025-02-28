بلدية غزَّة تحذِّر: تراكُم أكثر من 170 ألف طن من النّفايات في الشَّوارع يشكِّل تهديدًا خطيرًا على المواطنين

قالت بلدية غزة، إنّ نحو أكثر من 170 ألف طن من النفايات تتراكم في شوارع المدينة، وهذا بدوره يسبب تلوثًا بيئيًا خطيرًا ويعرض الأهالي لخطر الأمراض والأوبئة.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنّ مدينة غزة تعاني من أزمة بيئية وصحية كبيرة نتيجة تراكم النفايات منذ بداية العدوان وحرب الإبادة على القطاع مما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة الأهالي.

وأكدت، أن المكبات المؤقتة الموجودة في مناطق مثل سوق اليرموك وسوق فراس تشكل كارثة كبيرة، بينما لا تستطيع آليات البلدية الوصول إلى المكب الرئيسي في جحر الديك شرق المدينة بسبب منع الاحتلال وعدم توفر الآليات.

وأشارت إلى أن المواطنين في غزة يعانون من تزايد كمية النفايات التي لا تجد مكانًا لها، ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة، كما يزداد خطر تلوث المياه الجوفية والأمراض المعدية في المناطق التي تعاني من تراكمات ضخمة للنفايات.

وناشدت البلدية المنظمات والمؤسسات الدولية التدخل العاجل والتنسيق مع الجهات المختصة للسماح بالوصول إلى المكب الرئيسي في جحر الديك، وذلك لتفريغ النفايات بطريقة آمنة، في وقت تواجه فيه المدينة أزمة إنسانية متفاقمة.

المصدر / فلسطين أون لاين