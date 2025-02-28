كيف علَّقت حماس على نتائج تحقيقات الاحتلال حول فشله المدويّ في 7 أكتوبر؟

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن نتائج تحقيقات الاحتلال "الإسرائيلي" التي كشف فيها مظاهر الإخفاق الكبير لجيشه في هجوم طوفان الأقصى صبيحة 7 أكتوبر 2023، تؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية على كل الآلة العسكرية للاحتلال.

وأشار قاسم في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إلى أنّ هذه النتائج دليلٌ إضافي على قدرة العقل الأمني للقسام على هزيمة مجموع الأجهزة الأمنية الصهيونية.

وأكد أنّ غطرسة المستعمر الصهيوني ستظل تمنعه من رؤية حقيقة هذا الشعب العظيم الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلاله.

وكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي في فشل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّ الاستخبارات العسكرية ("أمان") فشلت بفهم حماس لسنوات طويلة، فضلا عن خداع استراتيجي قامت به القسام، وجعلت الهجوم المفاجئ، وغير المسبوق ممكنًا.

وقال الجيش، إنه لم يأخذ في الحسبان، سيناريو وقوع هجوم واسع ومفاجئ، بل تم اعتباره غير محتمل، ولم يكن هناك حتى سيناريو مشابه له، ولم يكن الجيش مستعدا لذلك.

وأشار إلى أن فرقة غزة تعرضت للهزيمة خلال عدة ساعات، بين الساعة 6.30-12.30، ولم يكن للجيش أي سيطرة على منطقة غلاف غزة، وخلال هذه الفترة وقعت معظم عمليات القتل والأسر، واحتاج الجيش إلى 10 ساعات، لاستعادة السيطرة العملياتية على المنطقة، وجرت تصفية معظم المسلحين أو عودتهم إلى القطاع.

وذكرت تحقيقات الجيش الإسرائيلي أن الفشل بدأ قبل وقت طويل من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في الفترة التي أعقبت العدوان الذي أطلق عليه الاحتلال مسمّى "الجرف الصامد" في عام 2014.

وأظهر التحقيق كيف قاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد المشتبك يحيى السنوار، منذ عام 2017، تغييرا إستراتيجيًّا جذريّا في الحركة، من الاعتماد على الحرب تحت الأرض إلى هجوم بريّ واسع النطاق، في حين ظلّت منظومة الأمن الإسرائيلية "عالقة" في مفاهيم قديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين