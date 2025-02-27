الأورومتوسطي: منع (إسرائيل) دخول نائبتين أوروبيتين إلى فلسطين إجراءٌ تعسُّفي وقمعٌ لحرية الرأي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ منع "إسرائيل" النائبتين في البرلمان الأوروبي "لين بويلان" و"ريما حسن"من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة تعسفي وجائر، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل والمتواطئ أحيانًا مع الجرائم الإسرائيلية.

وأوضح الأورومتوسطي، أنّ قرار المنع يعكس ازدراء صناع القرار "الإسرائيليين" لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل.

وأشار إلى أنّ القرار يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم والتضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق.

وأكد، أنّ "إسرائيل" تسعى من خلال هذا النوع من الحظر إلى طمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.

وذكر، أنّ الإجراء التعسفي يعكس أيضًا السيطرة غير القانونية التي تفرضها "إسرائيل" على المعابر والحدود الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي، لافتًا إلى أنّ سياسة "إسرائيل" في تقييد الأفراد والكيانات المستقلين من دخول أراضيها يقوّض عمليات الإغاثة وعمل لجان التحقيق المستقلة إلى جانب احتكار الوصول للمعلومات وتشويه الحقائق التي لا تخدم المصالح الإسرائيلية.

وأضاف، أنّ "الموقف الأوروبي المتواطئ في بعض الأحيان مع الجرائم الإسرائيلية وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في غزة شجّع "إسرائيل" على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى أفرادًا من دول الاتحاد الأوروبي".

ونوَّه الأورومتوسطي، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي تعاجز عن تفعيل أي من أدوات الضغط على "إسرائيل" ورفضت دول بارزة فيه مثل ألمانيا وقف تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل" رغم علمها المسبق باستخدامها في جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ تدابير حاسمة لإجبار "إسرائيل" على رفع الحصار غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء القيود غير المشروعة على حركة الأفراد والكيانات إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي للخروج من دائرة التنديد وتبنّي نهج من شأنه أن يؤدي للضغط على "إسرائيل" لوقف جميع عمليات الاستيراد والتصدير معها في مجال الأسلحة والتقنيات التي تستخدمها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.



المصدر / فلسطين أون لاين