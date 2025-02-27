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محدث بالفيديو والصور مخيم بلاطة.. شهيد برصاص الاحتلال واشتباكاتٌ مُسلَّحة متواصلة

27 فبراير 2025 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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مخيم بلاطة.. شهيد برصاص الاحتلال واشتباكاتٌ مُسلَّحة متواصلة

استشهد مقاوم فلسطيني، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاصرتها أحد المنازل في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيد هو المقاوم محمود سناكرة شقيق الشهيد أحمد سناكرة، مشيرةً إلى أنه ارتقى بعد محاصرة الاحتلال منزله في مخيم بلاطة.

واستشهد أحمد سناكرة في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس عام 2008، حين حاصرت قوات الاحتلال منزلًا تحصّن فيه أربعة من قادة كتائب شهداء الأقصى، ووقعت اشتباكات مسلحة بينهم ما أدى الى استشهاد سناكرة واعتقال 3 من رفاقه.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق نار كثيف، عقب اكتشاف قوات خاصة في حارة مقدوشة، وسط وصول تعزيزات من حاجز عورتا.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات تركزت في حارة مغدوشة بالمخيم، فيما انتشرت آليات الاحتلال في محيطه وسط إطلاق للرصاص الحي. 

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب (32 عامًا)  برصاص الاحتلال بمنطقة الفخذ في محيط مخيم بلاطة.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات "إسرائيلية" مدينة نابلس من حاجز حوارة، وانتشرت في مناطق بالمدينة، وأطلقت النار تجاه الشبان.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلين استهدفوا القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص في شارع الجامعة بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #طوفان الأحرار #إصابات في نابلس

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