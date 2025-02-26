"الإعلامي الحكومي" يكشف فحوى لقائه بغزة مع وفد "الصليب الأحمر"

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن فحوى لقاءه وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ناقش خلالها قضايا إنسانية تتعلق بحقوق الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية.

وذكر المكتب في بيان له اليوم الأربعاء، أن النقاشات الرئيسية للقاء خلال استقباله للوفد، كانت تدور حول استفسار عن استلام جثامين الأسرى الإسرائيليين بطرق إنسانية، في مقابل أساليب غير آدمية لتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وأضاف أن تساؤلات في اللقاء كانت حول حماية المهندسين والمواطنين المدنيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي، إلى جانب غياب تسمية الاحتلال كفاعل للجرائم في بيانات اللجنة، ومطالبتهم بتوضيح دورهم في حماية المستشفيات والطواقم الطبية.

ضعف الوجود الميداني

ونوه المكتب إلى أنه جرى في اللقاء ملاحظات للجنة الدولية للصليب الأحمر تتعلق في ضعف الوجود الميداني للجنة في المناطق المتضررة من الاحتلال، وآلية استلام الأسرى المحررين من نقاط بعيدة عن السجون، مما يعرضهم للتعذيب.

وحول ردود وفد اللجنة ضمن اللقاء:

• التأكيد على الالتزام بالعمل الإنساني وفق المبادئ الدولية.

• الاستعداد لتعزيز التعاون مع الجهات الفلسطينية المعنية.

• التأكيد على التواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الاحتلال، لحثه على الالتزام بالقانون الدولي.

وشدد المكتب على أن الهدف من اللقاء تسهيل التواصل مع المؤسسات الدولية وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وفق المعايير الإنسانية والدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين