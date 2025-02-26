قتيلان بالناصرة وحصيلة الضحايا ترتفع لـ 44 منذ بداية العام

قتل وسيم مروات وعبد نهاد أبو أحمد، فجر اليوم الأربعاء، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار قرب مفرق الخانوق في مدينة الناصرة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصابين جراء جريمة إطلاق نار على شارع رقم 75 في مدينة الناصرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر مقتل شخصين يبلغان من العمر 34 و38 عاما.

وعثر على الشخصين وهما داخل المركبة، بعد إطلاق النار عليهما، ورجحت شرطة الاحتلال أن تكون خلفية الجريمة جنائية، فيما لم تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، مكتفية بإغلاق تقاطع الخانوق لعدة ساعات لاستكمال التحقيقات.

وهذه جريمة القتل الثالثة التي تسجل في المجتمع العربي في الداخل المحتل عام 48 بغضون أقل من 12 ساعة، حيث قتل مساء الثلاثاء، الشاب محمد نزال وأصيب شاب آخر بجروح وصف بالمتوسطة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الرملة.

45 قتيلا

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، ارتفعت إلى 45 قتيلا، بينهم امرأتان.

وقُتل الضحايا في جرائم إطلاق نار ودهس وطعن وتفجير عبوات ناسفة، بالإضافة إلى ثلاثة ضحايا قتلوا برصاص الشرطة وهما اثنان من عرابة البطوف والثالث من كفر قرع.

المصدر / فلسطين أون لاين