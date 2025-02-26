فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأوقاف": الحرم الإبراهيمي ملكية وقفيَّة خالصة للمسلمين ولا يحق لأحد العبث فيه

دولة خليجية تسجل اليوم درجات حرارة 3 تحت الصفر

ارتفاع أسعار بعد هبوط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء

ألوية النَّاصر صلاح الدين تقرِّر تسليم جثة أسير صهيوني غدًا الخميس.. وهذه التَّفاصيل

بالأسماء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

حين يصبح البرد قاتلًا.. أطفال غزَّة يواجهون الموت في خيام النُّزوح

حماس: عدوان الاحتلال على سوريا اعتداءٌ سافر لسيادتها

كيف سيطر مقاتلو القسَّام على موقع "ناحال عوز" خلال 3 ساعات فقط؟ تحقيق عبري يكشف

"إخطارات بهدم المنازل وتهديدات بالاعتقال".. الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ31

شهيدان في قصف الاحتلال جنوب غرب دمشق

دولة خليجية تسجل اليوم درجات حرارة 3 تحت الصفر

26 فبراير 2025 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
...
دولة خليجية تسجل اليوم درجات حرارة 3 تحت الصفر

سجلت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، درجات حرارة ما دون الصفر، وذلك مع الموجة الباردة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يستمر حتى الثامنة صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الأرصاد في تحذير جوي إن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض إلى ما دون 3 درجات مئوية "وتكون ما دون الصفر على بعض المناطق" حتى الساعة الثامنة صباحا.

ونوهت أن هذا الانخفاض الملحوظ يتسبب بتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.

وتضرب المنطقة موجة أمطار وبرد تشمل عدة بلدان منها فلسطين والعراق ومصر والأردن وسوريا ودول خليجية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#درجة الحرارة #دولة خليجية #درجات حرارة #تحت الصفر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة