دولة خليجية تسجل اليوم درجات حرارة 3 تحت الصفر

سجلت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، درجات حرارة ما دون الصفر، وذلك مع الموجة الباردة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يستمر حتى الثامنة صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الأرصاد في تحذير جوي إن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض إلى ما دون 3 درجات مئوية "وتكون ما دون الصفر على بعض المناطق" حتى الساعة الثامنة صباحا.

ونوهت أن هذا الانخفاض الملحوظ يتسبب بتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.

وتضرب المنطقة موجة أمطار وبرد تشمل عدة بلدان منها فلسطين والعراق ومصر والأردن وسوريا ودول خليجية.

المصدر / فلسطين أون لاين