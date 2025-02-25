الأورومتوسطي يُطالب المجتمع الدّولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها على الضَّفَّة الغربيَّة

طالب الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط الفعلي على "إسرائيل" لإنهاء عمليتها العسكرية شمالي الضفة الغربية، والسماح بعودة السكان التي هجرتهم، والكف عن سياسة التدمير والتهجير.

وقال الأورومتوسطي، اليوم الثلاثاء، إنَّ تدمير مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية وتهجير سكانها فصل خطير من فصول النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني، والتدمير المنهجي وواسع النطاق لتلك المخيمات يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وأشار إلى أنّ إعلان وزير جيش الاحتلال طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من تلك المخيمات، وإعدام سبل الحياة فيها، محاولة لفرض واقع جديد يجعل عودتهم مستحيلة، على المدى القريب أو البعيد، منوهًا إلى أنّ نشر دبابات وآليات ثقيلة في تلك المناطق ليس له ضرورة أمنية أو عسكرية، ويأتي في إطار تكريس السيطرة العسكرية.

وأوضح، أنّ "إسرائيل" قد تسعى لفرض أمر واقع جديد في المناطق التي تخضع لسيادة السلطة الفلسطينية، وهو ما يعني إلغاء دورها في تلك المناطق، وقد يكون خطوة على طريق ضم الضفة الغربية.

وشدد الأورومتوسطي على أنّ إفلات "إسرائيل" من العقاب على مدار العقود الماضية والصمت الدولي إزاء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة شجّعها على توسيع عدوانها وتصعيده.



المصدر / فلسطين أون لاين