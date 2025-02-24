"بعد دعوته لقتل البالغين بغزَّة"... حماس تدين تصريحات نائب رئيس الكنيست الإسرائيليِّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، تصريحات نائب رئيس كنيست الاحتلال الإرهابي، نيسيم فاتوري، التي دعا فيها إلى قتل الفلسطينيين البالغين في غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن تصريحات فاتوري تعبر عن تحريضٍ علني على سياسة التطهير العرقي، وتجسيدٍ لمسار الإبادة الذي انتهجه مجرمو الحرب من قادة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني على مدار الخمسة عشر شهراً الماضية.

وأكدت، أن هذه التصريحات الإجرامية تستوجب إدانةً وتحركًا دوليًا عاجلاً من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة مُطلقيها وتقديمهم للعدالة الدولية، انتصارًا للإنسانية ولحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة في أرضه.

وأطلق نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري، تصريحات تحريضية وعنصرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، دعا فيها إلى قتل البالغين منهم.

ونقلت إذاعة "كول برما" العبرية عن فاتوري، عضو الكنيست قوله: "إنهم (الفلسطينيون بغزة) منبوذون ولا أحد في العالم يريدهم، يجب فصل الأطفال والنساء وتصـفية البالغين"، على حد قوله.

يُشار أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها مسؤولون إسرائيليون تصريحات تدعو إلى قتل الفلسطينيين، سواء من شخصيات سياسية أو دينية.

حيث سبق وأن دعا وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في أكثر من مناسبة إلى قتل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما سبق للحاخام الإسرائيلي إلياهو مالي، أن دعا إلى قتل الفلسطينيين في غزة، مستندا إلى تفسيراته للشريعة اليهودية، وفق زعمه.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.